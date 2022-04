Fiori ed incontri all'aria aperta, a Pasqua torna Horti Tergestini

È di nuovo tempo di Horti Tergestini, la rassegna di piante e fiori che sarà di scena nel Parco di San Giovanni durante il fine settimana di Pasqua. Un'ottantina circa gli espositori selezionati da Lili Soldatich, ideatrice della rassegna, che ha scelto il meglio del florovivaismo italiano, spingendosi anche oltre i confini coinvolgendo vivaisti sloveni e artigiani ungheresi. Oltre ai fiori e alle piante i visitatori potranno trovare artigianato, ma anche partecipare a numerosi incontri, che quest'anno si terranno in uno spazio appositamente allestito nel celebre roseto.

Le giornate: si parte il sabato

A inaugurare la manifestazione e le iniziative culturali sarà l'ospite d'onore Francesco Panepinto, responsabile dell'unità tecnica Alberature e parchi del Comune di Trieste. L'incontro. dal titolo "Com'è verde Trieste. Le radici e ali di un patrimonio comune", è previsto sabato 16 aprile alle ore 11. Nel pomeriggio (alle 15) Giancarlo Carena e Gabriele Pitacco racconteranno il progetto “Tetti più verdi con solide radici”, mentre la giornata si chiuderà alle 17 con Rita Mazzoli, cuoca appassionata di cucina mediterranea che introdurrà il pubblico ai cibi tradizionali pasquali triestini e non.

Pasqua e Pasquetta