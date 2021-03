M'illumino di meno, la Zkb di Trieste e Gorizia aderiscono alla giornata del risparmio energetico

L'iniziativa "M'illumino di meno", lanciata dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2 per la promozione del risparmio energetico è un’iniziativa alla quale il Consiglio d’Amministrazione della banca ZKB TS GO tiene particolarmente, perché è in linea con la sua politica di attenzione per le problematiche legate all’ambiente. Per il tredicesimo anno consecutivo vi aderiscono anche le banche di credito cooperativo su proposta di Federcasse e Confcooperative. Lo slogan che le banche hanno scelto è "Facciamo un salto, mettiamo in campo l'energia!" Venerdì 26 marzo e per tutto il fine settimana spegneranno tutte le luci delle insegne delle filiali su tutto il territorio in cui la ZKB opera. Ma l’impegno della ZKB non finisce qui, ci sono in programma altre iniziative in tal senso nel corso dell’anno tra le quali sicuramente spicca Il progetto che si propone di posizionare gratuitamente 30 colonnine di ricarica per E-BIKES lungo vari itinerari turistici e piste ciclabili su tutto il territorio da Gorizia a Trieste. L'invito odierno della Banca ai lettori è quello di spegnere tutte le luci e dispositivi elettrici non indispensabili-