Volontari 'a pesca' di rifiuti al Madracchio di Muggia

Si è svolto sabato 26 novembre al Mandracchio di Muggia il penultimo intervento dell'anno con la preparazione per il prossimo asporto dei rifiuti presenti sul fondale marino, anche questo evento organizzato dal Gruppo "Progetto per L’Ambiente" in collaborazione con il Comune di Muggia all’interno del programma regionale "aMareFvg".

"E' stata un operazione di finitura per preparare il prossimo intervento che sarà fatto in dicembre con l'asporto dei tanti pneumati ancora presenti, che oggi sono stati portati verso la panchina e raggruppati - evidenzia Adriano Toffoli dell'Altraitalia Ambiente e coordinatore del progetto - abbiamo colto l'occasione anche per fare una pulizia di plastiche e microplastiche, importante apporto dei gruppo "Immersione con i Caschi" che con gli OTS hanno dato un grande aiuto".

"Anche questa volta il ringraziamento va a tutti i partecipanti - così Giorgio Cecco coordinatore regionale di FareAmbiente - in primis ai i volontari delle associazioni, oltre all'Altraitalia Ambiente, FareAmbiente e Immersione con i Caschi, il Corpo dei Pompieri Volontari e Ghisleri, importante la collaborazione del Comune di Muggia, presenti oggi gli Assessori Elisabetta Steffè e Tullio Pantaleo, nonchè a Bignami Sub per il supporto tecnico, fondamentale quindi la sinergia tra enti pubblici, enti privati ed associazioni per condividere queste azioni di pulizia, ma pure di sensibilizzazione per le salvaguardia del nostro mare" sottolinea Cecco.