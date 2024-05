Grande successo per MareInFvg, oltre 3000 partecipanti

TRIESTE - Grande successo per la terza edizione di MAREinFVG organizzata da mareFVG, il cluster regionale delle tecnologie marittime. Oltre 3000 persone hanno partecipato alle iniziative proposte, anche con collaborazioni inedite, da ben 47 enti e associazioni per divulgare la cultura del mare, in ogni suo aspetto, realizzando una vera e propria rassegna corale per esplorare i legami del FVG con il mare, con la prospettiva di costruire un ecosistema fatto di molti tasselli per favorire una contaminazione di tutte le filiere legate al mare.

Sviluppare scienze marine

MAREinFVG è stato inoltre accolto tra le attività del Decennio delle Nazioni Unite delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile (2021-2030). Un’iniziativa promossa dalle Nazioni Unite per mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società civile intorno a un programma comune di ricerca e di innovazione, a tutela della salute degli oceani, messa sempre più a dura prova, con il fine di sviluppare scienze marine trasformative che contribuiscano ad individuare soluzioni per lo sviluppo sostenibile e indurre cambiamenti sistemici e individuali dei comportamenti.

Le parole di Sabbadini

Così l’amministratore delegato di mareFVG Lucio Sabbadini: “Oggi chiude MAREinFVG, terza edizione, l'edizione della maturità, contrassegnata da un considerevole numero di eventi, una cinquantina in tutto. Eventi che hanno funzionato, il pubblico li ha apprezzati, la maggior parte con il tutto esaurito. La caratteristica principale su cui lavoreremo per la prossima edizione, nel 2025, è accelerare, aumentare, incrementare, stimolare la collaborazione anche fra soggetti che normalmente non sviluppano attività in comune per favorire il dialogo e lo sviluppo di nuove idee. Unire scienza, letteratura, turismo, tecnologia, sport e cura dell'ambiente. La bellezza di questo festival è rappresentare una regione che sotto tutte le sue forme d'espressione economica, culturale ecc. parla di mare, vive il mare in tutte le sue forme e lo ha nel cuore quale riferimento imprescindibile.”

Le location