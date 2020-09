Riserva di Miramare, avvistate meduse uovo

Il mare non smette mai di sorprenderci. In questi giorni infatti, nello specchio della Riserva Marina di Miramare, sono state avvistate alcune meduse uovo. Si tratta di esemplari di Cassiopea (Cotylorhiza tuberculata) e la somiglianza con un bell'uovo all'occhio di bue è davvero impressionante. Come riportato dalla pagina Facebook della Riserva, vi sono particolari concentrazioni di questi organismi gelatinosi che si stanno palesando al largo ma anche vicinissime alla costa. Un fatto che non dovrebbe stupire, perchè è in questo periodo che usualmente sciamano in Golfo, dando origine a queste suggestive "fioriture" di fine estate. Le foto sono state scattate da Saul Ciriaco e Federica Piazza.

