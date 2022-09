"Basta cicche", a Barcola raccolti quattro chili di sigarette

TRIESTE - Più di mille mozziconi di sigaretta, per un totale di almeno quattro chilogrammi di inciviltà. E' quanto hanno raccolto i volontari che sul lungomare di Barcola nella giornata di ieri 10 settembre hanno partecipato al "Basta cicche", evento di sensibilizzazione ambientale organizzato dal Club All Sail e che ha visto la partecipazione di alcuni membri di Sos Carso. Tra i partecipanti anche il consigliere comunale del Partito democratico, Luca Salvati. L'iniziativa rappresenta il quarto evento ecologista realizzato durante la stagione estiva. "Cercheremo di dare continuità - ha detto il dem - promuovendolo maggiormente tra le associazioni di volontariato e la cittadinanza".

Secondo il report di MareVivo stilato ad inizio pandemia, il 65 per cento dei fumatori non smaltisce correttamente le sigarette ed ogni anno in Italia vengono abbandonate nell'ambiente circa 14 miliardi di mozziconi. Cifre astronomiche che richiedono un impegno comune non indifferente. "Tutto ciò che viene disperso nell'ecosistema - così Salvati - arriva nei nostri mari, rilasciando sostanze nocive e dannose per gli organismi marini". Un problema che non è presente esclusivamente a Barcola, ma in tutta la città di Trieste. Diego Errico del Club Sup e Kayak ha infine ricordato che eventi come "Basta cicche" rappresentano "un lavoro costante nel contrasto dell'inquinamento del nostro mare e della pineta".