Pinna nobilis: nessun esemplare vivo sui fondali del Mandracchio a Muggia

Nessun esemplare vivo di pinna nobilis nei fondali del Mandracchio a Muggia: è quanto emerge dal secondo monitoraggio per la presenza del mollusco bivalve che si è svolto oggi in una parte del porticciolo. Con l'occasione ha vuto luogo la preparazione per il prossimo asporto dei rifiuti presenti sul fondale marino, anche questo evento organizzato dal Gruppo Progetto per L’Ambiente in collaborazione con il Comune di Muggia all’interno del programma regionale "aMareFvg" ora divenuto Comunale.

"Per quanto concerne la pinna nobilis, nemmeno questa volta abbiamo trovato alcun mollusco bivalve ancora in vita - evidenzia Adriano Toffoli consigliere nazionale dell'Altraitalia Ambiente e coordinatore del progetto - monitoraggio eseguito sotto l’attento controllo dei biologi dell’Area Marina Protetta di Miramare, comunque abbiamo colto l'occasione per preparare la prossima pulizia fondali, portando verso la banchina i tanti pneumatici che giacciono sul fondo".

"Sabato prossimo i volontari effettueranno un secondo asporto dei rifiuti, saranno anche questa volta impegnate molte decine di persone tra sommozzatori e quelle per il lavoro a terra - sottolinea Giorgio Cecco coordinatore regionale di FareAmbiente -. Presente oggi sul posto anche l'Assessore all'ambiente del Comune di Muggia Elisabetta Steffè che ha ringraziato tutti i partecipanti ed ha assistito alle varie fasi dell'intervento. Si ringraziano inoltre le altre Associazioni presenti, Mare Vivo, Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Muggia, Corpo Pompieri Volontari, Ghisleri e Circolo Sommozzatori Trieste".