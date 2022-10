Muggia, nessuna pinna nobilis in vita, trovati quasi 60 pneumatici

Si è svolto oggi a Muggia in una parte del porticciolo il monitoraggio della pinna nobilis e la mappatura dei rifiuti presenti sul fondale marino. Evento organizzato dal Gruppo Progetto per L’Ambiente in collaborazione con il Comune di Muggia e l’organizzazione dell’Associazione L’Altritalia Ambiente che ha coordinato il tutto con il suo Consigliere Nazionale Adriano Toffoli all’interno del Progetto Regionale aMareFvg ora divenuto Comunale.

"Oggi un monitoraggio molto utile perché propedeutico a programmare gli eventi di pulizia che seguiranno, ma anche di sensibilizzazione ambientale, importante il lavoro dei tanti volontari impegnati e il sostegno del Comune di Muggia, nonchè dell'Amministrazione Regionale che ha a suo tempo avviato il progetto pilota" ha evidenziato Giorgio Cecco coordinatore regionale di FareAmbiente.

Il monitoraggio eseguito sotto l’attento controllo dei biologhi dell’Area Marina Protetta di Miramare guidati dal Saul Ciriaco purtroppo non ha portato ai risultati sperati, in quanto non è stato trovato nessun mollusco bivalde ancora in vita. Comunque sono stati mappati sott’acqua 53 pneumatici,1 sedia, 1 volante, 2 pali in ferro, 4 pneumatici di camion, 1 griglia, 3 secchi, una decina di teli plastici, bicchieri e bottiglie a volontà oltre a un Wc di ceramica, molti parabordi plastici, tante corde, uno scaldabagno e pezzi di plastica varia.

Il 5 Novembre saremo di nuovo presenti nel mandracchio, ma questa volta si procederà alla pulizia dei fondali, allargando ad altre Associazioni la partecipazione per cercare di portare fuori dall’acqua più rifiuti possibili.Si ringrazia le Associazioni Mare Vivo per la parte scientifica , Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Muggia e Corpo Pompieri Volontari per il supporto con mezzi AIB, L’Immersione con i Caschi, Il Ghisleri, Mare Nord Est e La Tribly per i filmati.