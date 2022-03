Primi movimenti di primavera, ecco l'orso nel Carso sloveno (VIDEO)

Un avvistamento fatto dalla macchina, come spesso può accadere nella vicina Slovenia. Il Paese è terra di orsi e anche non troppo distante da Trieste c'è la possibilità di vederne qualcuno. Come è capitato all'automobilista che su una strada carsica alle spalle del capoluogo del Friuli Venezia Giulia (omettiamo l'indicazione per proteggere la specie) si è visto tagliare la strada da un giovane esemplare. Il video è di Dani Vatovec ed è stato ricondiviso sulla celebre pagina Facebook di Misteri e Meraviglie del Carso.