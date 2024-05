A Medolino

In Istria è arrivato il pesce palla argenteo, tra le specie più velenose al mondo

A catturarlo è stato un pescatore sloveno che l'ha pescato, per sbaglio, domenica scorsa al largo di Medolino. Altri sei esemplari sono stati avvistati sempre nelle acque della località istriana. Non è il primo avvistamento in Adriatico