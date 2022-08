Specie aliene nel golfo di Trieste, dopo il granchio blu ecco il pesce scoiattolo

TRIESTE - Dopo il recente avvistamento del granchio blu nelle acque del golfo di Trieste è arrivata un'altra specie aliena: si tratta del pesce scoiattolo, specie che popola i mari dalla Carolina del Nord al Brasile, ma anche il Golfo del Messico, le Indie occidentali e i Caraibi, come pure alcune zone dell’Atlantico orientale. Ad immortalare il pesce scoiattolo è stato il Nordè Diving Team (Livio Poloni, Marika Colombera, Cesare Vendere e Gianni Balliana) in occasione di una recente immersione notturna all'interno della Riserva Marina di Miramare.

Il filmato

L'Holocentrus adscensionis (questo il nome latino della specie) deve, con ogni probabilità, la sua presenza nel Mediterraneo al trasporto marittimo. "Quando gli esemplari arrivano già da adulti - scrivono i ricercatori della Riserva - si pensa arrivino nascosti nei piccoli spazi delle chiglie delle grandi navi". I subacquei hanno "catturato" il pesce scoiattolo in un breve video (che pubblichiamo in gentile concessione), subito sottoposto all'attenzione del personale della riserva marina. Grande la sorpresa - ma altrettanto grande il rammarico - dei ricercatori nell'osservare il filmato. Immediato quindi il monitoraggio da parte di Miramare che ha permesso l'individuazione di un esemplare adulto di circa 16 centimetri.

Il traffico marittimo

La prima comparsa accertata nel Mediterraneo - così scrivono i ricercatori in un post apparso sulla pagina Facebook - "risale ad un avvistamento del 2016 a Malta. L’avvistamento di un esemplare di holocentridi rappresenta un fatto eccezionale: questa di Miramare è la prima osservazione non solo per l’Adriatico ma per tutte le acque costiere italiane". La responsabilità della presenza di questa specie aliena porta dritta dritta al traffico marittimo del golfo di Trieste. "Miramare - concludono - si trova in un contesto caratterizzato dalla presenza di tre porti, dalle attività navali, commerciali e turistiche, in crescita".