Domio, alberi a rischio abbattimento, il Comitato dice no e lancia la raccolta firme

"Chiediamo al sindaco di ntervenire per fermare l’abbattimento dei cinque alberi cittadini del “Parco Ottolmi” di Domio, situato all`incrocio tra strada della Rosandra e via Morpurgo. La zona è priva di parchi e i residenti nonché gli operai che lavorano in zona, non hanno un’area di ristoro in mezzo al verde. A seguito dell`incontro del 21 aprile 2022 fra residenti, cittadini del comune di Trieste e San Dorligo della Valle/Dolina, nonché il Comitato Alberi Trieste, si chiede di salvare e mantenere tutti gli alberi del “Parco Ottolmi” di Domio adottando tutte le soluzioni possibili per conservare gli 8 olmi esistenti, con le opportune variazioni progettuali di modo che la mobilità dei pedoni e delle persone disabili venga comunque mantenuta. Queste due priorità non sono incompatibili. Per tutti questi motivi i cittadini firmatari chiedono di mantenere in vita tutti gli alberi esistenti del “parco ottolmi” di Domio nel comune di Trieste, anche perché portano rinfresco nella stagione estiva e mitigano il rumore della superstrada soprastante". Lo ha riferito il Comitato Alberi Trieste, indicando la possibilità di sottoscrivere la petizione presso foto Rolli (via Giacinto Gallina n.4 Trieste, Telefono: 040 233 4681, orario 9-13 lunedi e 9-18 da martedi a sabato) e presso la Trattoria Primavera, in località Domio n.36 (dietro al distributore Q8, telefono 342 623 1234, orario domenica 6.30-14.30 e da lunedi a sabato 6.30-20.30).