Sos Carso: i volontari ripuliscono una dolina dai rifiuti e trovano un elmetto militare (FOTO)

I volontari del gruppo Sos Carso ripuliscono una dolina piena di rifiuti e, tra materiale edile e copertoni trovano un elmetto militare. Un problema diffuso, quello delle doline carsiche usate come "discariche abusive", che questa associazione per la salvaguardia dell'ambiente cerca di arginare con iniziative come questa.

"Dopo aver ispezionato questa dolina nei pressi di Prosecco a febbraio 2022 - spiega SOS Carso in un post su Facebook -, oggi un nostro gruppo di volontari è passato all'azione iniziando la pulizia di questa ennesima dolina sporca. In questa prima giornata sono stati raccolti 16 sacchi neri tra rifiuti vari, vetri e tappettini in gomma d'automobile, tre pneumatici, alcuni secchi di mattoni e materiali edili e circa due metri cubi di ferraglie varie".

"Inoltre - concludono -interessante ritrovamento (sotto circa un metro di terra e rifiuti) di un elmetto militare sicuramente molto datato".