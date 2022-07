Sabato 9 luglio la pulizia dei fondali della sacchetta

Nella mattinata di sabato 9 luglio si terrà "Puliamo a fondo", iniziativa organizzata e promossa dalla STSM volta al recupero di tutti i rifiuti depositati sul fondale del bacino della sacchetta nella zona prospiciente alla piscina Acquamarina. Per la parte operativa saranno presenti i subacquei del Circolo Sommozzatori Trieste, della società Sub Sea Trieste e del Murena Diving Sporting Club. A terra, oltre ai soci della STSM, ci saranno anche delle rappresentanze dello Yacht Club Adriaco e della Soc. Triestina della Vela con le proprie squadre agonistiche giovanili a comprova di quanto la tutela dell'ambiente sia da tutti considerato come un valore da trasmettere alle nuove generazioni.

I rifiuti sul fondale, principalmente bottiglie di vetro, lattine, parabordi e copertoni, una volta riportati a galla verranno poi smistati nei vari cassonetti, anche per la raccolta differenziata, che saranno forniti da Acegas Aps Amga che grazie all'interessamento in primis dei sig.ri Michele Bossi e Luca Vascotto. A questo link la pagina web relativo all'evento: https://www.stsm.it/puliamo-a-fondo