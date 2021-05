"Pulizie di primavera" nel litorale di Miramare con Acegas, Wwf e San Martino al Campo

I ragazzi del progetto Non uno di meno, insieme ad AcegasApsAmga e al Wwf Amp Miramare, hanno ripulito l’area da Sticco alla spiaggetta di Miramare, analizzando poi in laboratorio alcuni campioni di sabbia per scoprire i rifiuti nascosti, quelli più piccoli e più subdoli, che si celano nei nostri mari

Giornata di pulizie a Miramare ieri per i 15 ragazzi del progetto Non uno di meno, della Comunità di San Martino al Campo, in collaborazione con AcegasApsAmga e Wwf Area Marina Protetta di Miramare.

I ragazzi hanno iniziato l’attività a metà mattina a partirà dal bagno Sticco, dove il vicino torrente è purtroppo spesso portatore di rifiuti abbandonati incivilmente. Accompagnati dallo staff del Wwf hanno così continuato la pulizia fino alla spiaggia protetta di fronte alle scuderie di Miramare.

Grazie alla raccolta effettuata, insieme ad AcegasApsAmga e allo staff del Wwf, i ragazzi hanno potuto vedere in prima persona quante tipologie di rifiuti arrivano sulle spiagge, scoprendo che i tempi di degradazione di questi materiali sono lunghissimi (se non infiniti, come nel caso della plastica). La dispersione di questi rifiuti dipende infatti dai comportamenti di ognuno, quando non si differenziano adeguatamente.

Per comprendere a fondo quanto i rifiuti influenzino l’ambiente che ci circonda, l’attività è proseguita nei laboratori del Wwf Amp Miramare. Qui i ragazzi hanno potuto toccare con mano il problema delle microplastiche setacciando un campione di sabbia prelevato dalla spiaggia. Hanno così osservato, anche con l’aiuto di vetrini e microscopi, la presenza di diversi micro frammenti di rifiuti e di fibre sintetiche che sfuggono all’occhio umano ma che rappresentano una grave problema per gli ecosistemi marini, oltre che per la salute umana. Infine, i ragazzi hanno potuto osservare, attraverso l’uso di una centrifuga, uno dei processi di produzione delle microfibre: il lavaggio dei vestiti sintetici che avviene nelle nostre lavatrici ogni giorno.

L’attività si è poi conclusa con un tour guidato al BIOdiversitario MArino (BioMa), il Museo immersivo dell'Area Marina Protetta di Miramare