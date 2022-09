Raccolta differenziata: Trieste in crescita al 45 per cento, ma la media del Fvg sfiora il 70

Il tasso di raccolta differenziata a Trieste nel 2021 è arrivato al 44,9 per cento, come dichiara l'assessore alle politiche del territorio Sandra Savino. Un dato stabile rispetto al 2020, come indicato dal report di Acegas Aps Amga, e in crescita rispetto al 2019, in cui si registrava una percentuale di poco superiore al 42%. Un dato comunque molto al di sotto della media regionale: il 69 per cento, come riporta Arpa Fvg, mentre a Pordenone il tasso supera l'80 per cento.

Tornando al capoluogo Giuliano, tuttavia, si registra un'evidente crescita rispetto al 2013, periodo in cui il tasso di differenziata raggiungeva appena il 28 per cento. La crescita sarebbe comunque rallentata negli ultimi anni poiché dal 2011 al 2016 la raccolta differenziata è cresciuta da quasi 22 mila tonnellate a oltre 38 mila tonnellate, cioè di 16 mila tonnellate, mentre dal 2016 al 2019 (ultimo anno rilevato pre covid) è cresciuta di meno di 4 mila tonnellate (dato emerso in II e III commissione consiliare lo scorso maggio).

Gli ultimi dati, specifica l'assessora Savino, "scontano almeno un paio di punti percentuali a causa della chiusura dei centri di raccolta per l'emergenza Covid. Quindi Trieste di pone, per quanto riguarda la raccolta differenziata dei centri urbani con più di 200mila abitanti, nella parte alta della classifica nazionale". L'esponente della giunta Dipiazza specifica comunque che “i dati che mi sono stati presentati dimostrano che la città sta rispondendo bene ma possiamo migliorare razionalizzando la raccolta anche grazie al ricorso alla digitalizzazione dei servizi".

I nuovi progetti del Comune

L'assessora ha ricordato che fra i futuri progetti mirati a far salire le percentuali della differenziata ci sono un nuovo centro di raccolta a Giarizzole, la realizzazione di un Centro di riuso che potrà dare nuova vita a materiali ancora in buono stato, l'adozione di contenitori smart automatici con sistema di riconoscimento dell’utenza (progetto Smarty) e il progetto Cassonetti intelligenti TS Centro. Oltre a questo sono previste le nuove isole ecologiche interrate in piazza della Borsa e in piazza S. Antonio e numerose iniziative di carattere culturale realizzate anche in collaborazione con la Regione FVG.