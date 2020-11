Di notte a bere in uno stagno, meraviglioso branco di sciacalli dorati sul Carso (VIDEO)

Non mangiano caprioli, non rappresentano una minaccia per l'uomo ed ormai sono diventati specie autoctona del nostro territorio. Il video girato da Kajetan Kravos ritrae un branco di almeno cinque sciacalli dorati intento ad abbeverarsi ad uno stagno ed immortalato sul Carso nei giorni scorsi. Provenienti dalla penisola balcanica, gli sciacalli dorati sono giunti in queste zone in virtù della progressiva diminuzione dei lupi avvenuta nel secolo scorso ed ormai, come testimoniato dai diversi progetti di tutela e dagli avvistamenti, sono ormai di "casa".

La specie

Oltre a nutrirsi principalmente di carogne, questa meravigliosa specie (protetta in Italia ndr) predilige anche i rifiuti gettati dagli esseri umani, ma anche insetti, frutta e qualsiasi genere di alimento che definiremmo commestibile. Proprio due giorni fa, a questo link abbiamo pubblicato la notizia dal titolo "Sulle orme dello sciacallo dorato", progetto nato dalla volontà di due giovani professionisti in campo amientale con l'obiettivo di promuovere le meraviglie del nostro territorio.

