Segnalato squalo bianco in Adriatico, ma gli esperti frenano: "Nessuna certezza"

CURZOLA - Per gli esperti del settore non c'è alcuna evidenza che si tratti di un "grande squalo bianco" e la pubblicazione di alcuni articoli con la notizia relativa all'avvistamento del re dei predatori marini in acque croate è da ritenersi mera speculazione. A dirlo sono gli addetti ai lavori che così, interpellati da TriestePrima, hanno commentato alcuni video e immagini apparse sui social nell'ultimo periodo e riguardanti, per l'appunto, le diverse segnalazioni relative alla presenza di squali bianchi in Adriatico orientale.

Le foto e i video

La prima notizia (qui vi sono solo alcune fotografie) è relativa al 9 aprile e racconta di un avvistamento che sarebbe avvenuto in zona Salvore, mentre la seconda si riferisce ad un video girato proprio al largo di Curzola. Ma in entrambi i casi, a dire il vero e secondo gli specialisti della International Union for the Conservation of Nature, non vi sarebbero informazioni precise e dettagli funzionali al riconoscimento della specie. Tuttavia, interpellata da chi scrive, Eleonora De Sabata ha fatto sapere che "ogni segnalazione è utile per la loro salvaguardia. In caso di avvistamento segnalare se possibile alla Guardia Costiera e al progetto LIFE European Sharks su info@europeansharks.eu o sui social".