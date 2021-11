"Creativity Startup 2021": terzo posto per Circular Fiber, la startup triestina che punta sul riciclo

La startup triestina Circular Fiber si è piazzata al terzo posto al concorso “Creativity Startup 2021” promosso da “Treviso Creativity Week 2021”. Un contest per le migliori idee di startup innovative, nuovi progetti d’impresa orientati all’innovazione, alla sostenibilità e alle nuove tecnologie.

L'idea innovativa di Circular Fiber

Circular Fiber è startup con base a Trieste nata dall’idea di rigenerare e valorizzare gli scarti agroalimentari dando loro nuova vita e ricercando un nuovo bilanciamento tra i prodotti realizzati dall’uomo e la sostenibilità ambientale. Gli sprechi alimentari nel settore ortofrutticolo arrivano al 50% del materiale complessivo, per quanto riguarda invece la coltura del carciofo arrivano addirittura al 65%. L’azienda è partita proprio con gli scarti del carciofo inventando un processo di riciclo per questo materiale ed ottenendo come risultato vari prodotti finiti commerciali come farine funzionali, bioplastiche, pet food, materiali per la bioedilizia, fibre tessili. Le potenzialità sono enormi ed il modello in prospettiva è applicabile a molti altri prodotti ortofrutticoli. La startup è guidata da Nicola Ancilotto e Luca Cotecchia, assieme a Michele Prete, Fabio Della Schiava e Ivan Celeghin (per informazioni circularfiber.it).

Le premiazioni del concorso si sono svolte qualche giorno fa all’Auditorium nella sede della Provincia di Treviso. Al centro della giornata le 10 startup finaliste già preselezionate su di un totale di 40 proposte pervenute all’organizzazione del concorso. L'evento si è svolto nell’ambito della “Treviso Creativity WEEK 2021”, settimana di eventi ed iniziative dedicate all’innovazione organizzato da “Innovation Future School” e giunto ormai alla quinta edizione.