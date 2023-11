Supermercati sempre più green: al via il progetto per migliorare la raccolta differenziata

TRIESTE - Un progetto per migliorare la raccolta differenziata dei supermercati, a cui hanno aderito Coop, In’s, Aldi e Pam. Il progetto congiunto del Comune di Trieste e AcegasApsAmga è stato presentato questa mattinaalla presenza dell'assessore alle Politiche del territorio Michele Babuder, del Direttore dei servizi ambientali AcegasApsAmga, Massimo Buiatti e di quattro dei sei rappresentanti delle grandi catene di supermercati che hanno aderito.

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità, ma anche la quantità della raccolta di Trieste. E' stato spiegato che i negozi triestini effettuano già da tempo la raccolta differenziata, ma le grandi catene, per ovvietà di situazioni, producono un’elevata quantità di rifiuti, anche solo per gli imballaggi di trasporto dei prodotti venduti. Il progetto vuole offrire la possibilità di migliorare la qualità e la quantità della differenziata prodotta dai negozi, mediante iniziative mirate sui singoli punti vendita delle catene aderenti. Ad oggi hanno già aderito 6 grandi catene di supermercati, Aldi, Coop, Despar, Eurospesa, In’s e PAM, per un totale di 46 punti vendita, i cui store manager sono già stati coinvolti in corsi di formazione dedicata a cura di AcegasApsAmga.

Il progetto nel dettaglio

La formazione non è l’unica attività offerta dal progetto, anche se si tratta di un primo aspetto fondamentale, perché permette allo staff del negozio di approfondire il tema della raccolta differenziata, evitando errori di conferimento. AcegasApsAmga, nell’ambito dell’iniziativa, ha inoltre effettuato sopralluoghi presso tutti i supermercati aderenti, valutando con i referenti dei negozi le specifiche necessità e le soluzioni più adatte per facilitare la raccolta differenziata in base agli spazi disponibili. Sono stati ad esempio forniti contenitori dedicati, con chiave, nei casi in cui il negozio non fosse dotato di uno spazio chiuso in cui conservarli. Nei prossimi giorni AcegasApsAmga inoltre attiverà un servizio sperimentale dedicato alla raccolta del rifiuto organico presso tutte le sedi dei supermercati aderenti al progetto: l’intento è quello di verificare la quantità e la qualità dell’umido prodotto, valutando la possibilità di rendere tale servizio permanente. Sono infatti già molti i supermercati che collaborano con associazioni non a scopo di lucro per progetti contro lo spreco alimentare. Il servizio sperimentale di AcegasApsAmga punta quindi alla raccolta solo del rifiuto umido residuo, condividendo l’impegno a non sprecare mai il cibo.

La campagna di comunicazione

Per promuovere il progetto AcegasApsAmga e Comune di Trieste hanno realizzato una vetrofania che i negozi aderenti potranno esperorre sulle proprie vetrine. L’immagine riprende la campagna di comunicazione diffusa in città da settembre: sulle pensiline, a bordo degli autobus della Trieste Trasporti e allo stand di AcegasApsAmga alla Barcolana. La vetrofania oltre a ricordare che il negozio effettua la raccolta differenziata, anche grazie all’adesione al progetto, vuole sensibilizzare i cittadini a contribuire anche nel proprio quotidiano differenziando i propri rifiuti. La possibilità di aderire anche ad altre catene rimane sempre aperta, scrivendo a serviziaziende@acegasapsamga.it.