Differenziata e attenzione al riciclo della plastica: svolta green per il Trofeo Svara

Raccolta differenziata, eventi informativi, attenzione al riciclo della plastica. Sono alcune delle azioni che imprimono una svolta ecologica al trofeo "Nereo Svara" organizzato dalla Società Ginnastica Triestina e giunto alla sua seconda edizione, in programma domani.

L'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro ha preso parte oggi alla presentazione del programma congratulandosi con la presidenza, gli organizzatori e la società tutta "per aver richiesto e ottenuto i contributi sul bando 'Tifo pulito' che ho fortemente voluto per veicolare i messaggi ecologici attraverso lo sport, tra tutti, uno dei mezzi più coinvolgenti e aggreganti. Inoltre ricordo il doppio significato del titolo del bando, che oltre al rispetto dell'ambiente prevede il rispetto dell'avversario, con tanto di previsione regolamentare che impone la riduzione del contributo in caso di provvedimenti da parte delle autorità sportive. La pratica di una disciplina sportiva ha indubbi benefici per tutta la vita - ha detto Scoccimarro rivolto agli atleti -; non mollate mai e siate insegnanti dei vostri amici e genitori per la tutela dell'ambiente". Con numeri importanti, 460 iscritti, il trofeo rappresenta un vero e proprio meeting internazionale vista la provenienza degli iscritti da diversi paesi europei.

Tra le iniziative a sostegno della difesa ambientale, la società ha previsto di collocare un grande contenitore trasparente per la raccolta tappi, dando modo alle varie società che aderiranno di essere premiate per il loro contributo. Nel programma è stato incluso anche un evento formativo di carattere ambientale con l'intervento di un esperto che racconterà il ciclo della plastica nonché un concorso specifico in collaborazione con l'assessorato regionale.

Quanto alle gare, le categorie giovanili si esibiranno la mattina mentre gli assoluti sono previsti nel pomeriggio; il calendario è consultabile sul sito della Fidal.