La moda nel rispetto del pianeta: ecco The Casual Twinkle, la "scintilla" di Manuela

TRIESTE - Scegliere capi di abbigliamento veramente sostenibili e di qualità si può, grazie allo shop online di "The Casual Twinkle", il nuovo progetto della 38enne triestina Manuela Valta, pensato per donne e bambini. The Casual Twinkle è una piattaforma digitale che nasce come blog dove Manuela (che oltre ad essere un'imprenditrice è anche madre di due bambini) racconta e promuove uno stile di vita "sostenibile e sempre attento all'ambiente". Da qualche mese è nata anche una sezione riservata allo shopping dove trovare abiti esclusivi, calzature e accessori casual ed eleganti di altissima qualità per donna e bambino (dai zero agli otto anni).

L'idea

L’idea è frutto di un lungo percorso iniziato con una laurea in economia: “Dopo essermi laureata mi sono occupata della gestione dei brand per diverse aziende, anche nel mondo del lusso - racconta Manuela -. Successivamente ho mollato tutto per seguire la mia passione, il marketing, e ho completato un dottorato focalizzandomi sulla moda. Componendo tutte queste esperienze, ho capito quanto fosse difficile essere sostenibile. Quando infine mi è stato chiesto di tenere delle lezioni di sostenibilità ai giovani, mi si è aperto un mondo e ho capito quale fosse la mia strada". Una serie di eventi quasi casuali che hanno poi battezzato il blog. “The Casual Twinkle è quell’insieme di esperienze che inizialmente sembrano casuali ma infine si rivelano parte di un puzzle più grande. E’ anche quella felicità casuale che arriva anche nei momenti più inaspettati”.

Raccontare la sostenibilità

Alla base del blog e dello shop c’è naturalmente una grande attenzione alla sostenibilità che, secondo Manuela, “è un concetto difficile e complesso” e per questo "molto spesso viene raccontata in maniera pesante. Io ho scelto di farlo attraverso la mia vita che, come tutte, è fatta di alti e bassi. Mi sono trovata ad essere una madre single e a dover gestire e avviare una carriera. Non è stato semplice. Però nei momenti difficili c’è sempre quella scintilla, appunto twinkle, che ti regala un sorriso e ti ricorda quanto ognuno di noi sia forte”. Da quella sorta di diario virtuale in cui vengono raccontati viaggi e vita quotidiana, è poi nata, quasi spontaneamente, la sezione dedicata allo shop. “Abbiamo sempre meno tempo da dedicare allo shopping per i bambini, così, ispirata dalla loro purezza e la volontà di avvolgerli in capi di alta qualità e tessuti al naturale, ho deciso di selezionare i prodotti che mi sono piaciuti di più e proporli anche alle altre mamme”.

Storie ed abbigliamento

Nello shop di The Casual Twinkle troverete capi d’abbigliamento sostenibili come calzature fatte a mano con materiali naturali e abiti upcycled, ovvero realizzati con tessuti che altrimenti verrebbero gettati e che invece vengono recuperati per dar vita a nuovi capi. Non solo sostenibilità, ad attirare l'attenzione di Manuela è anche il discorso etico e sociale. “Tendo a selezionare brand i cui capi supportano anche lo sviluppo sociale di comunità svantaggiate come Esencia che, grazie ai suoi cappelli e maglioni in alpaca, sostiene la popolazione locale andina”. Storie che meritano di essere scoperte e post da leggere per innamorarvi di nuovo della natura e delle cose semplici riempiono le pagine di un blog che mette al primo posto l'ambiente e l'essere umano. Un connubio decisamente vincente.