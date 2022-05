Plastica, pneumatici e piastrelle: puliti i fondali davanti ai Topolini

Nell'ultimo intervento stagionale di pulizia dei fondali ai Topolini il gruppo di associazioni “Progetto per l’Ambiente” ha portato a terra materiale vario, recuperato dai volontari di FareAmbiente, L’Altritalia Ambiente, Immersione con i caschi, Ghisleri, il Corpo Pompieri Volontari, Murena Diving, Sub Sea, Circolo Sommozzatori Trieste e Mare Nord Est. "Lasciamo un mare pulito in vista della prossima stagione balneare, dopo interventi vari quest'ultimo per raccogliere i residui rimasti" così Adriano Toffoli vicepresidente nazionale de L’Altraitalia Ambiente che ha anche questa volta coordinato l'intervento.

Importante, secondo Toffoli, "la collaborazione tra associazioni per azioni di salvaguardia dell'ambiente e del nostro mare, che fortunatamente qui troviamo sempre più pulito, grazie al lavoro fatto dai volontari in questi anni, ma anche alla per la sempre più crescente sensibilità dei cittadini". "Oggi - ha detto Giorgio Cecco - abbiamo trovato comunque plastiche varie, bottiglie, barattoli, residui di ferro e tubi vari, ancora qualche pneumatico e piastrelle".