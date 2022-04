Entro cinque anni mezza flotta della Tpl Fvg a emissioni zero

Entro quattro o cinque anni il 50% degli autobus in Fvg sarà a zero emissioni. E' questo l'obiettivo di Tpl Fvg annunciato oggi dall'a.d. Aniello Semplice in occasione della presentazione della Carta dei servizi della società. La transizione green è quindi al centro della strategia di Tpl Fvg che, come spiegato da Semplice, potrà contare su un piano predisposto con la Regione. Con le risorse del Pnrr e del piano nazionale della mobilità sostenibile si punta così ad avere in Fvg la metà degli autobus a zero emissioni.