Transizione energetica, al Mib l'incontro con relatori di alto profilo

TRIESTE - Le opportunità che la transizione energetica offre alle piccole e medie imprese saranno al centro di un incontro organizzato per domani martedì 16 maggio dalle 17 da MIB Trieste School of Management, dall'Associazione Italiana Donne Imprenditrici e Dirigenti d'Azienda e dall'Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni del Friuli Venezia Giulia. L'incontro, intitolato "La transizione energetica nella strategia aziendale: un'opportunità per le PMI - Le aziende e le soluzioni innovative per la transizione energetica", si rivolge alle piccole e medie imprese della nostra regione. Il format è quello di un tavolo aperto, all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità, dove i soggetti che hanno già intrapreso il percorso, assieme alle grandi aziende che da anni investono in questa direzione, presenteranno processi e soluzioni.

I relatori di alto profilo

Durante l'incontro saranno presenti relatori di alto profilo tra cui Alessandro Mattiussi, Responsabile Sistema di Gestione Energia di Fantoni spa; Michela Cecotti, Amministratore Unico di Sultan Srl; Elisa Zamò, Socia e Sustainability manager di Ilcam SpA; Anna Mareschi Danieli, Vice-chairwoman di Acciaierie Bertoli Safau S.p.A.; Erika Bernardi, HR Manager Divisione Navi Mercantili del Gruppo Fincantieri; Patrizia Verde, Direttrice Generale di Confcommercio Trieste; e Maria Mazzurco, Responsabile Procurement e PNRR Manager di AcegasApsAmga - Gruppo Hera. L'incontro sarà moderato da Giorgio Sulligoi e Chiara de Nipoti. Per partecipare ci si può registrare gratuitamente a questo link.