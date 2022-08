"La sala c'è", l'emozione degli speleo dopo l'incredibile scoperta a Trebiciano (VIDEO)

TREBICIANO (Trieste) - Un'emozione a dir poco eccezionale, cercata e desiderata per anni, forse decenni, dagli speleologi di frontiera neanche fossimo di fronte ad un miracolo nascosto. In questi giorni negli ambienti legati alle meraviglie del sottosuolo non si parla d'altro, se non della nuova enorme sala che gli speleosub della Timavo System Exploration (Società Adriatica di Speleologia e i francesi di Timavo Project) hanno scoperto nei giorni scorsi all'interno del grande complesso dell'abisso di Trebiciano, sul Carso triestino. Una notizia che ha immediatamente fatto alzare le antenne agli addetti ai lavori, oltre che destare curiosità negli ambienti dell'informazione, non solo locale. Marco Restaino della Sas è lì, ad un metro dall'acqua, quando il francese Patrice Cabanel riemerge avvolto da una luce che trasforma le torbide acque sotterranee in un magico tunnel dal colore verde fosforescente.