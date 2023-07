Da Trieste alla Svizzera lungo la via Alpina, al via il grande progetto di educazione ambientale

La Via Alpina, l’itinerario escursionistico di lunga percorrenza, collega da oltre 20 anni tutti i Paesi alpini. Con il progetto “Via Alpina Youth – walking the change”, la CIPRA - Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi - mira a valorizzarlo coinvolgendo giovani ed affrontando con loro, lungo il percorso, i temi dell’inclusione, della tutela ambientale e del cambiamento climatico. Si parte da Trieste, con il primo “campo base”, dal 4 al 9 luglio. Giovani di diversa estrazione sociale, con e senza disabilità, imparano a conoscere la Via Alpina attraverso escursioni, pernottamenti all’aperto e visite a buoni esempi di sostenibilità lungo il percorso.

I temi: dal campeggio al cambiamento climatico

Affrontano temi come il campeggio libero, la protezione dell’ambiente o il cambiamento climatico. “Vogliamo rendere la Via Alpina più accessibile e inclusiva per tutti i gruppi sociali”, spiega Manon Wallenberger responsabile del progetto della CIPRA International, “per questo stiamo collaborando anche con organizzazioni educative e giovanili”. Il primo di tre incontri internazionali, nella forma di cosiddetti “campi base”, si svolgerà nei pressi di Trieste dal 4 al 9 luglio 2023. Nel 2024 e nel 2025 seguiranno altri “campi” in Svizzera e nelle Alpi francesi ed iniziative su scala locale, lungo il percorso della Via Alpina, verranno realizzate dai vari partner del progetto.

Partner del progetto, tra Italia e Slovenia

I partecipanti si sono ritrovati nella serata di ieri 4 luglio presso l’Ostello Hotello di Trieste. Nei tre giorni seguenti i partecipanti e le partecipanti - una trentina di giovani adulti provenienti dai diversi paesi alpini - percorreranno sentieri e campeggeranno in tenda o all’aperto, partendo da Muggia, dove ha inizio l’itinerario rosso della Via Alpina, percorrendo la val Rosandra ed attraversando il confine con Slovenia. Il “campo base” di Trieste è organizzato in collaborazione con l’associazione Wild Routes, partner del progetto. Al progetto partecipano le rappresentanze nazionali CIPRA di tutti i Paesi alpini e le organizzazioni educative e giovanili “En passant par la Montagne” dalla Francia, Wild Routes dall’Italia e Aurelia e.V. dalla Germania. Via Alpina Youth è finanziata dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea. Per contatti durante il campo: Manon Wallenberger, CIPRA International + 41 76 276 95 77 Leonardo Cerno, Wild Routes +39 331 7451440

Possibilità per i giornalisti di incontrare i partecipanti e gli organizzatori la sera dell’8 luglio, sempre presso l’Ostello Hotello in via Valdirivo 6.