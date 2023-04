Where are U, come funziona l'app del 112 per le emergenze

Gratuita e molto semplice da utilizzare, la Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei cittadini Where are U, un'app che permette di chiamare il numero di emergenza europeo - e del Friuli Venezia Giulia -, ovvero il 112, inviando automaticamente i dati di localizzazione e le altre informazioni che l'utente ha incluso nell'app.

Adatta anche ai non udenti e ai non vedenti, l'app è inoltre multilingue, è possibile quindi utilizzarla in inglese, spagnolo, russo, cinese e arabo. Al contrario di una classica chiamata è utilizzabile anche se si è impossibilitati a parlare. L’app consente infatti di effettuare volontariamente una chiamata muta e con appositi pulsanti è possibile segnalare il tipo di soccorso richiesto.

Come funziona l'app

Ma come funziona nel dettaglio l'app 112? Semplice, le sue funzioni sono le seguenti:

al momento dell'utilizzo, invierà la tua posizione alla centrale operativa 112 di competenza, permettendo una precisa localizzazione, per un efficace intervento, quando ogni secondo è prezioso.

Salva i tuoi dati personali, inclusi i tuoi numeri ICE (In Case of Emergency) che potranno essere chiamati per te dalla Centrale Operativa 112, in caso di necessità.

Inoltre, con la funzione Demo ti permette di simulare una chiamata al 112 e di controllare se la localizzazione inviata dal tuo smartphone è stata ricevuta correttamente.

L’app rileva la posizione (quindi località e via) tramite Gps e/o rete dati e la mostra sul telefono; al momento della chiamata la posizione viene trasmessa tramite rete dati o tramite sms se la rete dati non è disponibile. Il doppio canale di trasmissione assicura sempre l’invio della posizione ogniqualvolta sia possibile effettuare una telefonata.

Per usufruire dei servizi di localizzazione di Where are U è necessario registrarsi al servizio tramite l'app. Ricordiamo quindi che per scaricare l'app bisogna utilizzare gli appositi servizi messi a disposizione dai produttori di smartphone, quindi Google Pay, App Store o Windows.

Per maggiori informazioni clicca qui.