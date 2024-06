Persone con disabilità: le soluzioni residenziali a Trieste

Le soluzioni residenziali per persone con disabilità sono strutture gestite direttamente dal Comune o in convezione con il privato sociale, ovvero associazioni di categoria per l'accoglienza a tempo pieno, che tutelano la persona disabile adulta nell'arco delle 24 ore.

Requisiti e come accedere al servizio

Per usufruire del servizio, attivo presso il Comune di Trieste, è possibile contattare il numero unico del Servizio Sociale Comunale (040 9714545) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00, oppure rivolgersi all'Unità Operativa Territoriale (U.O.T.) - Ufficio Territoriale Sociale (U.T.S.) della zona di riferimento.

Tra i requisiti richiesti occorre:

avere tra i 15 e i 65 anni di età;

essere portatore di handicap certificato in base all'art. 4 L. N. 104/92;

essere invalido civile certificato dall'Azienda Servizi Sanitari (A.S.S.).

Una volta fatta richiesta - tramite un'apposita domanda da compilare - è possibile ottenere l'assistenza secondo le modalità e i requisiti previsti.

Unità Operativa Territoriale

L'Unità Operativa Territoriale n. 1 (UOT1) si trova in via dei Moreri, 5/b (Uffici Territoriali Sociali 1 e 3). Segreteria e sportello sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00. L'Unità Operativa Territoriale n. 2 (UOT2) si trova invece in via Vittorio Locchi, 27.

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata del Comune di Trieste.