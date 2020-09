Energie rinnovabili e risparmio energetico: quando rivolgersi allo Sportello Fiesta

Risparmio energetico e fonti energetiche rinnovabili: temi che possono essere d'interesse per molti cittadini ma anche per le imprese che vogliono risparmiare e investire su fonti energie sostenibili. A questo proposito viene in sostegno lo sportello FIESTA del Comune di Trieste, ovvero lo sportello per il Risparmio energetico ed energie rinnovabili che ha l'obiettivo di fornire informazioni utili ai cittadini e alle imprese su tecnologie, normative, convenienza economica e incentivi relativi al risparmio energetico e all’uso di fonti energetiche rinnovabili quali ad esempio l’isolamento termico di edifici, la riqualificazione di impianti termici, l’installazione di impianti solari e fotovoltaici.

Quando rivolgersi allo Sportello

Come si legge sul sito del Comune alla pagina dedicata, lo Sportello per il Risparmio Energetico e le Energie Rinnovabili fornisce informazioni all’utenza in merito ai seguenti argomenti:

buoni comportamenti da adottare per risparmiare energia nelle abitazioni o negli edifici pubblici o nelle aziende o nelle attività commerciali;

apparecchiature che possono aiutare a conseguire un risparmio energetico;

investimenti interessanti da attuare in materia di fonti rinnovabili e riqualificazioni energetiche degli edifici, con supporto nella scelta delle tecnologie più adeguate;

incentivi economici richiedibili;

norme e procedure alle quali attenersi.

Contatti

Lo Sportello è aperto al pubblico su prenotazione il lunedì, giovedì e venerdì dalle 09.00 alle 12.30, il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 presso l’URP in via della Procureria, 2A. Per prenotare un appuntamento è possibile inviare un e-mail all’indirizzo: sportelloenergia@comune.trieste.it o inviare un messaggio via WhatsApp al numero 338 64 19 526.

L’iniziativa rientra tra quelle previste dal Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Trieste (PAES). Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata del Comune di Trieste.

