Cambio di residenza temporaneo: come fare domanda a Trieste

Rimarrai a Trieste per un breve periodo di tempo per studio o per lavoro? Se non si tratta di un trasferimento definitivo, è possibile richiedere l'anagrafe temporanea, ovvero la registrazione su un particolare tipo di registro che consente al cittadino che dimora temporaneamente in un comune, ma non vuole o non ha ancora deciso di stabilirsi in maniera definitiva, di segnalare la propria presenza sul territorio.

Anagrafe temporanea a Trieste: cos'è e come funziona

Il cittadino italiano o straniero, residente in Italia (se straniero, può anche essere residente all’estero) e dimorante temporaneamente nel comune di Trieste da almeno quattro mesi (per i cittadini comunitari almeno tre mesi), che non è in condizione di stabilire la dimora abituale (“residenza”) per un motivo che dovrà essere specificato e adeguatamente documentato (ad esempio studio, lavoro, salute, famiglia), può richiedere l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione temporanea di Trieste.

Come fare domanda

Per fare domanda, l’interessato deve compilare il modulo di dichiarazione residenza, sottoscriverlo e inviarlo secondo una delle seguenti modalità:

per raccomandata, all’Anagrafe del Comune di Trieste - Passo Costanzi 2, 34121 Trieste;

consegna a mano allo Sportello al Cittadino (SAC) - via Punta del Forno 2, Trieste;

via mail a variazioneres@comune.trieste.it o all’indirizzo pec comune.trieste@certogov.fvg.it. Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente; che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Documenti necessari

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela. Alla dichiarazione va allegata anche la copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Si dovrà dichiarare di essere un cittadino italiano o straniero, residente in Italia (il cittadino straniero può anche essere residente all'estero) e dimorante temporaneamente nel Comune di Trieste da almeno quattro mesi (per i cittadini comunitari almeno tre mesi), e di non essere in condizione di stabilire la residenza (dimora abituale) per un motivo che dovrà essere specificato e supportato da idonea documentazione da cui si possa evincere la temporaneità.

In alloggio occupato, è necessario indicare: le generalità dell’occupante, la presenza o assenza di relazione di parentela e produrre copia del documento di identità personale del medesimo. Inoltre, è necessario dimostrare il titolo di occupazione dell’immobile come indicato nel modulo. In mancanza di contratto di proprietà o di locazione, va compilata l’apposita dichiarazione (da parte del proprietario) e allegata alla documentazione.

Residenza: da temporanea a permanente

Quando la permanenza nel comune superi i dodici mesi, il cittadino non può più essere considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente. Se non provvede personalmente, è l’ufficiale d’anagrafe che, verificato il sussistere della dimora abituale, lo iscriverà d’ufficio.

Facendone richiesta all’Anagrafe, i temporanei italiani possono ottenere esclusivamente la carta d’identità, come i temporanei stranieri residenti in altro comune italiano. Il servizio non ha nessun costo e verrà completato entro 45 giorni.

Per contatti, maggiori informazioni e per scaricare tutti i moduli necessari per la presentazione della domanda vai alla fonte: Comune di Trieste.