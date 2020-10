Come diventare presidente di seggio elettorale: procedure e requisiti

Il presidente di seggio elettorale è responsabile in prima persona, anche sotto il profilo penale, dello svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Per poter essere nominati è necessario essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale. I cittadini che possiedono i requisiti di legge e che non sono già iscritti nell’albo possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo. L’Ufficio elettorale svolge gli adempimenti di competenza in relazione all’aggiornamento dell’albo, istituito e tenuto presso la Corte d’Appello. Ecco cosa fare per i residenti nel comune di Trieste.

I requisiti del richiedente

Essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Trieste;

buona condotta morale;

possesso del titolo di studio di scuola media superiore quinquennale (o maturità magistrale quadriennale);

aver già svolto mansioni presso i seggi in occasione di precedenti consultazioni elettorali.

Sono generalmente esclusi dalle funzioni di presidente di seggio:

coloro che alla data delle elezioni abbiano superato i 70 anni di età;

i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti e della società Poste Italiane;

gli appartenenti a forze armate in servizio;

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

i canditati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Modalità di richiesta

In genere il cittadino può presentare la domanda all'Ufficio Elettorale (PASSO Costanzi, 2 - 1 piano int. 109). In alternativa, in questo momento e per fronteggiare la diffusione del Covid-19, è possibile chiamare i numeri 0406754215 e 0406754301 o scrivere un'email all'indirizzo elettorale@comune.trieste.it. I tempi per l'inserimento della domanda nelle liste sono variabili, poiché gli inserimenti vengono effettuati in base ad un calendario determinato dalla legge.

Documenti necessari

domanda in carta semplice;

documento di identificazione valido.

Consultazioni elettorali e nomina

In occasione di consultazioni elettorali, la Corte d’Appello, entro il 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni, procede alla nomina dei presidenti di seggio. Qualora il presidente designato sia impossibilitato a ricoprire l’incarico, è tenuto a informare tempestivamente la Corte d’Appello. La rinuncia alla nomina è possibile solo per gravi e giustificati motivi.

Cancellazione dall’Albo

Per essere cancellati dall’albo occorre compilare un apposito modulo disponibile presso l’ufficio elettorale. Il modulo può essere sottoscritto direttamente presso l’ufficio elettorale oppure sottoscritto e inviato, insieme alla copia di un documento di identità, a mezzo fax, tramite un incaricato, oppure a via posta.

