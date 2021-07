Contributi per progetti a sostegno delle famiglie del Fvg: come fare domanda

La domanda di contributo va presentata per via telematica entro le ore 16.00 del 15 settembre 2021. Ecco tutti i dettagli

La Regione Friuli Venezia Giulia ha finanziato dei progetti finalizzati a sostenere la natalità e la genitorialità, promuovere il benessere familiare e favorire la nascita di un sistema integrato di politiche per la famiglia.

Le funzioni amministrative per la gestione dei bandi per la concessione di contributi per la realizzazione dei progetti sono state delegate all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) - Area Welfare di Comunità.

I progetti finanziabili

I progetti finanziabili riguardano i seguenti ambiti:

favorire l’auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari ed educativi, con particolare riguardo alla conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura delle famiglie, anche attraverso la creazione di spazi di intrattenimento per bambini, giovani, anziani e disabili e la promozione di contesti sociali solidali e family friendly;

sostenere formule di mutuo aiuto tra nuclei familiari, anche attraverso progetti dal contenuto innovativo in termini di risposte a nuovi bisogni, in particolare percorsi formativi, incontri a sostegno delle competenze genitoriali, supporto nelle fasi di transizione del ciclo di vita di una famiglia (nascita dei figli, accudimento, gestione del tempo libero dei figli in età scolastica, adolescenza, supporto alla domiciliarità della persona non autosufficiente ecc.).

Come e quando fare domanda

Le domande di contributo possono essere presentate da associazioni e cooperative, anche in partenariato con altri soggetti pubblici o del privato sociale, con sede legale e operativa in Friuli Venezia Giulia e aventi tra le finalità istituzionali la gestione di attività simili a quelle previste dal Bando.

La domanda va presentata per via telematica attraverso il link del sistema Istanze OnLine (IOL) disponibile sul sito dell'ASU GI - Area Welfare di Comunità - entro le ore 16.00 del 15 settembre 2021. Per maggiori informazioni e per leggere il Bando clicca qui.