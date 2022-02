Dote Famiglia, nuova agevolazione in Fvg: come funziona

Nuovo anno e nuovi incentivi: la Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto un nuova misura in favore delle famiglie e dei giovani: la Dote Famiglia. Ecco cos'è e come funziona.

Cos'è e come funziona la Dote Famiglia

La Dote Famiglia è un intervento economico che agevola le famiglie nell'accesso ai servizi educativi, ludici e ricreativi per i minori e nella conciliazione tra tempi di vita famigliare e lavorativa. L'incentivo sostituirà il precedente previsto per la natalità di bambini nati o adottati (L.R. 26/2020, art. 8, commi da 34 a 40) che per l’anno 2022 non sarà più previsto (“Incentivo per nascite/adozioni di minori nati/adottati anno 2021”).

Tramite la Dote Famiglia si riconosce ai nuclei familiari in possesso di Carta Famiglia un contributo annuale per le spese sostenute nell'anno di riferimento per le seguenti prestazioni e servizi rivolti ai figli minori:

servizi educativi organizzati in orari e periodi extra scolastici (quali a titolo esemplificativo centri estivi, dopo scuola, servizi di baby sitting);

percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere;

percorsi di educazione artistica, musicale e attività sportive.

Chi può fare domanda

La misura è rivolta ai nuclei familiari con figli minori a carico, con ISEE pari o inferiore ai 30.000,00 euro e residenti in regione da almeno 24 mesi continuativi ed è cumulabile con l’assegno unico e universale previsto dal Family Act nazionale. La misura Dote Famiglia sarà attivata nel corso del primo semestre 2022.

Fonte Comune di Trieste