Pipol: il progetto pensato per agevolare le opportunità di lavoro in Friuli Venezia Giulia

Il progetto Pipol (Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e il Lavoro) è un piano pensato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per agevolare le opportunità di lavoro a favore dei disoccupati e delle persone a rischio di disoccupazione.

L'offerta del progetto Pipol

Pipol è dunque uno strumento per le politiche attive del lavoro messo in campo dalla Regione Friuli Venezia Giulia e prevede misure di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro suddivise in due progettualità:

Garanzia Giovani Fvg : rivolta a giovani di età inferiore a 30 anni che non lavorano e che non sono impegnati in percorsi di istruzione o formazione.

Occupabilità Fvg: rivolta ad adulti che cercano lavoro, essendo disoccupati o in cassa integrazione o in mobilità, e a giovani che non rientrano in Garanzia Giovani.

Le attività di formazione, individuate in accordo con l'Agenzia per il Lavoro, sono gratuite e comprendono:

percorsi con rilascio di attestato di frequenza propedeutici senza stage (150-250 ore);

percorsi con rilascio di attestato di frequenza professionalizzanti con stage (400-624 ore);

percorsi di qualificazione abbreviata (400-1.100 ore) con stage;

percorsi di formazione con modalità individuale (20-100 ore);

tirocini formativi della durata di 3-6 mesi.

Tutte le attività vengono erogate dagli Enti di Formazione professionale, accreditati presso la Regione Friuli Venezia Giulia, presenti sull'intero territorio regionale.

Garanzia Giovani Friuli Venezia Giulia

Garanzia Giovani si realizza attraverso la sinergia di Regione, Centri di Orientamento Regionali (COR), Centri per l’Impiego (CPI), Università degli Studi di Trieste e di Udine, Enti di formazione accreditati e può darti le motivazioni e gli strumenti per avvicinarti con maggiore fiducia al mondo del lavoro. Il Programma si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 anni e i 30 anni non compiuti che non sono impegnati in un’attività lavorativa e non frequentano scuole secondarie di secondo grado, università, corsi di formazione o tirocini. Per iscriversi bisogna essere:

residenti sul territorio italiano in un'area territoriale ammissibile al PON IOG gestito dall'Anpal.

residenti o elettivamente domiciliati sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia (con residenza in Italia). I richiedenti protezione internazionale devono essere in possesso del domicilio elettivo in Friuli Venezia Giulia.

Come leggiamo sul sito della Regione Fvg, una volta registrato, il Centro di Orientamento Regionale ti convocherà, via e-mail, ad un primo incontro informativo di tipo collettivo, in cui saranno presenti orientatori, operatori del Centro per l'Impiego e rappresentanti degli enti di formazione che ti illustreranno le opportunità offerte dal progetto. Successivamente sarai convocato per un colloquio di orientamento in cui verranno approfondite le tue necessità specifiche e verrà stipulato il Piano di Azione Individuale, ossia il percorso su misura per la tua collocazione o ricollocazione nel mondo del lavoro.

Con Garanzia Giovani potrai poi usufruire di:

Formazione professionalizzante e mirata all’inserimento lavorativo: percorsi formativi di breve o media durata;

Tirocini extracurriculari (in regione ed in Italia): stage per favorire esperienza formative e professionali;

Supporto per l’accesso al credito agevolato;

Tutti gli iscritti a Garanzia Giovani possono accedere anche alle misure previste da appositi bandi nazionali, ad esempio il servizio civile, ed altro ancora. Per partecipare a Garanzia Giovani, basta andare sul portale ufficiale ed effettuare l'iscrizione online.

Progetto Occupabilità

Anche il Progetto Occupabilità rientra nel Piano Pipol della Regione Friuli Venezia Giulia e prevede la realizzazione di operazioni di carattere informativo, orientativo e formativo rivolte a disoccupati o sospesi dal lavoro, non ammissibili a Garanzia Giovani, che vogliano collocarsi o ricollocarsi nel mondo del lavoro. Il progetto viene attuato attraverso la sinergia di Regione, Centri di Orientamento Regionali (COR), Province, Centri Per l’Impiego (CPI), Enti di formazione accreditati.

Il Progetto Occupabilità si rivolge alle persone che stanno vivendo un momento di particolare difficoltà sul fronte lavorativo:

disoccupati o a rischio disoccupazione, percettori o meno di ammortizzatori sociali;

lavoratori sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Per accedere alle opportunità esistenti, oltre ad appartenere ad una delle categorie sopra indicate, bisogna non rientrare tra i destinatari di Garanzia Giovani Friuli Venezia Giulia e bisogna essere residente o elettivamente domiciliato in Friuli Venezia Giulia (con residenza in Italia).

Una volta registrato, anche in questo caso online, il Centro di Orientamento Regionale ti convocherà, via e-mail, ad un primo incontro informativo di tipo collettivo, in cui saranno presenti orientatori, operatori del Centro per l’Impiego e rappresentanti degli enti di formazione che ti illustreranno le opportunità offerte dal progetto. Successivamente sarai convocato per un colloquio di orientamento in cui verranno approfondite le tue necessità specifiche e verrà stipulato il Piano di Azione Individuale.

Anche in questo caso riceverai:

Formazione professionalizzante e mirata all'inserimento lavorativo;

Accompagnamento al lavoro;

Tirocini extracurriculari (in regione);

Per maggiori informazioni clicca qui (PIPOL FVG).