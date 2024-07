Glimble: la nuova app per pianificare e acquistare i vostri viaggi a Trieste

Glimble è la nuova app che consente di pianificare i vostri spostamenti a Trieste e di acquistare in un clic i biglietti per l'autobus e per i servizi marittimi di Trieste Trasporti. Un travel planner moderno e innovativo, sviluppato in Olanda, intuitivo e plurilingue.

Glimble non sostituirà l'app di Tpl Fvg in quanto si tratta di due strumenti che si assomigliano ma che hanno finalità molto diverse: mentre Tpl Fvg è l'app ufficiale del servizio di trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia, Glimble è un progetto che in futuro integrerà ogni possibile servizio di trasporto. Si tratta di una tecnologia ancora poco diffusa in Europa e che in Italia fa il suo esordio proprio a Trieste.

Se utilizzate abitualmente l'app Tpl Fvg per acquistare i biglietti per il servizio urbano di Trieste, potreste scaricare Glimble e provarla. I tre maggiori utilizzatori di Glimble fra il 10 luglio e il 10 settembre riceveranno in omaggio un abbonamento semestrale per l'intera rete di Trieste Trasporti. Con Glimble (disponibile sia per Android che per iOS) è possibile acquistare i biglietti sia con PayPal sia con carta di credito, senza costi aggiuntivi.

Scaricate l'app, provatela e scrivete la vostra opinione a servizioclienti@tplvg.it. Qui maggiori informazioni.