Halloween a tavola: la ricetta delle chips di zucca con salsa alioli rivisitata

È arrivata l’ora di dare il benvenuto all’autunno, con i suoi colori, le temperature che scendono e molta frutta e verdura di stagione, come le nocciole, le mele, le castagne e l’immancabile zucca, simbolo di Halloween. In occasione della festa più spaventosa dell’anno oleificio Zucchi, azienda olearia con oltre 210 anni di storia, propone la classica zucca in gustosissime chips e accompagnata da una salsa particolare, da assaporare in prospettiva del tanto atteso “Dolcetto o scherzetto?”, oppure da proporre come stuzzichini per l’aperitivo o durante la visione in famiglia dei classici film da brividi. Valorizzare la zucca in modo sfizioso non è mai stato così semplice, basta seguire i pochi e semplici passaggi della ricetta delle chips di zucca fritte in olio di semi di arachide Zucchi con salsa Alioli.

Per preparare le patatine di zucca occorre pulire e tagliare la zucca in fettine sottili, passarle nell’amido di riso per poi immergerle nella padella in abbondante olio di semi di arachide Zucchi caldo fino a renderle croccanti. Per realizzare la salsa Alioli rivisitata occorre frullare due spicchi d’aglio, unendoli a un cucchiaio di aceto di vino bianco Zucchi e un pizzico di sale; diversamente dalla ricetta classica, quella proposta da Oleificio Zucchi non prevede l’uovo. Per ottenere una salsa densa e omogenea bisogna aggiungere l'olio extra vergine d'oliva 100% italiano da filiera certificata sostenibile Zucchi versandolo a filo e un pizzico di sale, se necessario. Prima di servirla, lasciate riposare la salsa in frigo. Oleificio Zucchi offre un’ampia gamma di prodotti di alta qualità per restituire il massimo della versatilità e del gusto. In particolare, l’olio extra vergine d’oliva usato per creare la salsa di questa ricetta è ideale per la preparazione di numerose pietanze, dagli impasti per il pane fino ai dessert a base di cioccolato, ed è anche il primo olio nato da una filiera interamente tracciata e certificata sostenibile.