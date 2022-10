Halloween: il giorno più spettrale dell’anno arriva su wallapop

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Ottobre è il mese dei colori tipicamente autunnali, del foliage, delle castagne e delle zucche, ma non solo… perché il 31 ottobre si festeggia la notte più spaventosa dell’anno. La notte di Halloween, ricca di mistero e leggende, da sempre sinonimo in tutto il mondo di creature spaventose, feste dalle atmosfere dark e travestimenti creepy. Una festa che negli anni è diventata sempre più diffusa anche in Italia, un ottimo momento per ritrovarsi con gli amici! Una ricorrenza amata non solo dai piccoli ma anche dagli adulti che si divertono a organizzare feste a tema e travestirsi.

Grazie a Wallapop – la piattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – potete trovare i travestimenti di Halloween più terrificanti e non solo, per celebrare il giorno più spettrale dell'anno. Acquistare questo genere di costumi, che vengono utilizzati solamente una volta l’anno, su una piattaforma di second-hand come Wallapop, rappresenta una valida alternativa per contenere il budget, utilizzare prodotti di qualità e allo stesso tempo promuovere l’economia circolare. Amanti di streghe e stregoni a rapporto, il momento di saltare in sella alla vostra scopa e deliziare gli ospiti con pozioni magiche è arrivato.

Per la vostra festa a tema su Wallapop sono disponibili diversi travestimenti per sorprendere i propri amici con look spaventosi e mai banali! Questa è anche la notte dei vampiri, chi da piccolo non ha mai desiderato travestirsi da Conte Dracula? Ricreare questo personaggio è molto semplice basta prendere un mantello nero all’esterno e rosso all’interno, dei canini affilati e unghie smaltate di nero. Ma che festa sarebbe senza zombie e fantasmi in giro per la città? Non resta quindi che andare sulla piattaforma e cercare il costume più adatto! Nel solo mese di settembre, Wallapop ha registrato un picco di ricerche per i travestimenti di Halloween per bambini e nello specifico quelli più cercati sono stati quelli dedicati ai personaggi Disney: per i più piccoli si conferma quindi l’attenzione ai personaggi più in trend, tra principesse e supereroi Marvel, e restano meno privilegiati i travestimenti più spooky.

Infine, per i più piccoli questa è anche la sera di “Dolcetto o Scherzetto?” Attrezzatevi quindi per tempo e acquistate su Wallapop i classici secchielli a forma di zucca per andare in giro per la città e bussare alle porte nella speranza di ricevere un gustoso dolcetto da portare via con sé. Mentre, per gli amanti dei film horror questa è la serata perfetta per organizzare un rewatch dei grandi classici, disponibili su Wallapop, come L'esorcista di William Friedkin; Shining di Stanley Kubrick oppure Scream diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet. Addobbare la casa con zucche intagliate che diventano lanterne, scheletri come appendi abiti e teschi che diventano porta oggetti… tutto è possibile nella magica notte di Halloween.