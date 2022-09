il rientro dalla pausa estiva? Il vero “inizio dell’anno”, la ricerca sulle abitudini degli italiani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Settembre? Un vero e proprio “inizio dell’anno” secondo moltissimi italiani. Se l’estate è un periodo speciale dove, complici le vacanze, si fa il pieno di nuove energie, il ritorno a scuola o quello sul lavoro viene da molti considerato il vero momento da cui ripartire, perfetto per definire nuovi propositi e progetti. È quanto provato da una ricerca commissionata da HelloFresh - il rivoluzionario servizio di box ricette a domicilio - all’istituto di ricerca Censuswide, dalla quale è subito emerso che per il 61 per cento degli intervistati il mese di settembre rappresenta il “vero” inizio dell’anno.

E tra le ragioni di questa considerazione spicca in primis (per il 43 percento dei rispondenti) il fatto che l’estate è il periodo in cui, avendo più tempo per pensare a se stessi, si può fare una sorta di bilancio dei mesi trascorsi e per questo il rientro viene vissuto come il punto di ripartenza. Altre persone (40 percento) considerano settembre il periodo dedicato all’avvio di nuovi progetti lavorativi, che possono dare una grande spinta alla motivazione personale. C’è anche chi (il 35 per cento degli intervistati) ritiene che l’estate consenta di staccare completamente la spina e di conseguenza il ritorno al lavoro viene vissuto come un ottimo periodo per tornare alla “vita normale”.

Non ci sono dubbi sul fatto che la maggioranza degli italiani (55 percento) sia convinta dell’efficacia di questo “non-capodanno” ed entusiasta ed ottimista verso il “Back to school”; infatti addirittura il 73 percento degli intervistati afferma che settembre è il momento ideale per iniziare una nuova routine salutare, in grado di conciliare lavoro e vita quotidiana. “Sono molto contenta di apprendere che molte persone, al rientro dalle ferie, si sentano ricaricate ed entusiaste di dedicarsi a nuovi progetti, di porsi obiettivi più ambiziosi e persino di migliorare la propria vita” – afferma Chiara Cecutti, Mental-Life-Business Coach e Counsellor, autrice di libri per l’Empowerment - “Questo vuol dire soprattutto raggiungere un buon work-life balance che ci permetta di dedicarci al lavoro senza privarci dal calore degli affetti e del tempo di qualità, da dedicare a noi stessi. E cosa combina al meglio famiglia, amici e una carezza per sé, se non una bella tavola e del buon cibo? Se tra mille impegni abbiamo la possibilità di preparare un’ottima cena, originale, diversa dal solito, equilibrata, salutare e gustosa, in tempi record – anche senza avere particolari competenze in merito – suggerisco di farlo. Ecco perché apprezzo e consiglio caldamente di inserire le box ricette di HelloFresh nella propria routine: perché credo che facciano bene al nostro equilibrio. E quindi alla nostra felicità”.

Ma quali sono i buoni propositi che gli italiani vorrebbero mettere in atto, una volta rientrati? Il 58 percento desidererebbe mangiare correttamente per mantenere il benessere raggiunto durante le vacanze estive, il 36 percento introdurre la pratica costante dell’esercizio fisico e il 30,5 percento dedicare maggior tempo a se stessi. Ma non solo: il 28 per cento ha tra i propri piani quello di seguire un regime alimentare che preveda soluzioni più sane e il 27 percento affrontare il lavoro con più motivazione. Inoltre, il 21 percento vorrebbe rendere costanti nella propria quotidianità piccoli gesti utili a salvaguardare il pianeta e il 20 percento iniziare un nuovo sport o hobby.

Paese storicamente votato alla cucina, la varietà delle preparazioni risulta essere uno degli elementi più apprezzati, soprattutto quando si parla di organizzazione dei pasti settimanali, attività perfetta per affrontare nella maniera corretta il rientro settembrino. Sempre dalla ricerca condotta da HelloFresh emerge, infatti, come l’85 percento degli intervistati ritenga che cucinare cene variegate, bilanciate e preparate con ingredienti di qualità – soprattutto quando il tempo per farlo è poco – sia un gesto d’amore verso se stessi e la propria famiglia. E in fatto di gusti, il 67 percento degli italiani, al rientro dalle ferie, desidererebbe avere l’opportunità di cimentarsi nella preparazione di piatti italiani con un pizzico di novità, il 30 percento apprezzerebbe piatti esotici dotati di un tocco di italianità e il 26 per cento avrebbe piacere di preparare piatti vegani o vegetariani creativi.