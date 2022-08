L’incendio a San Dorligo è sotto controllo

Un altro incendio boschivo in Carso si è originato alle due di stanotte, stavolta nel comune di San Dorligo della Valle / Dolina, in località Prebenico.

Sul posto operano i Vigili del fuoco di Trieste supportati dai colleghi sloveni e dai volontari dell'associazione Breg. L'incendio è stato praticamente domato e si stanno spegnendo gli ultimi focolai. Da Tolmezzo è arrivato anche l'elicottero della Protezione Civile FVG.

Anche a San Giovanni di Duino e in prossimità del Bowling di Sistiana i vigili del fuoco sono intervenuti per delle fumarole nella zona in cui è scoppiato l'incendio lo scorso weekend. Fenomeni, anche questi, sotto controllo.