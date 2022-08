Incendio a San Dorligo: il fuoco danneggia una casa, evacuata Prebeneg

AGGIORNAMENTO ORE 16: Il fuoco arriva a ridosso delle case a Prebeneg (già Prebenico), a breve sarà emanata l'ordinanza di evacuazione. Danneggiata almeno una casa anche se i vigili del Fuoco sono riusciti a intervenitre scongiurando il peggio. Due i Canadair sul posto. L'incendio ha assunto proporzioni preoccupanti, l'accesso al focolaio principale nella valle è su un terreno scosceso e impervio, quindi stanno operando principalmente i Canadair e gli elicotteri. Nel frattempo stanno scoppiando nuovi focolai, tra cui uno a Vignano, in Slovenia, e anche a Monrupino e Opicina, dove al momento la situazione è meno critica.

AGGIORNAMENTO ORE 14: Le fiamme tornano a minacciare il comune di San Dorligo della Valle / Dolina dopo l'incendio boschivo scoppiato alle due di stanotte in località Prebeneg. Quel primo incendio era stato domato, almeno nella parte italiana, dai Vigili del fuoco di Trieste, supportati dai Gaslici sloveni volontari dell'associazione Breg e dall'elicottero della Protezione Civile FVG.

Intorno a mezzogiorno, tuttavia, anche a causa della forte bora, le fiamme dalla vicina Slovenia hanno ripreso forza, in particolare nella zona di San Servolo, e ora l'incendio si sta purtroppo estendendo a gran velocità. Sul posto, infatti, è arrivato anche un Canadair. Un'alta e vasta colonna di fumo si è alzata ed è ora ben visibile dal centro cittadino.

Anche a San Giovanni di Duino e in prossimità del Bowling di Sistiana i vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata per delle fumarole nella zona in cui è scoppiato l'incendio lo scorso weekend. Fenomeni, questi, sotto controllo.