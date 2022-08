Incendio a San Dorligo: evacuate Prebeneg e Crociata

AGGIORNAMENTO ORE 18:30: Il sindaco di San Dorligo della Valle, Sandy Klun, ha emesso un'ordinanza con la quale dispone un'evacuazione preventiva delle frazioni di Prebeneg e Crociata. "Dopo essermi consultato con gli esperti, ho ritenuto fosse la scelta migliore. Evacuare i cittadini nelle ore notturne renderebbe l'operazione più difficoltosa", ha dichiarato il primo cittadino.

AGGIORNAMENTO ORE 17: Dal primo pomeriggio i Vigili del fuoco del comando di Trieste sono impegnati con tutte le squadre disponibili supportate anche da ulteriori squadre giunte dai comandi di Gorizia, Udine e Pordenone per fronteggiare il vasto incendio boschivo. Mentre stanno arrivando in rinforzo anche 2 moduli AIB (Antincendio Boschivo) della Direzione Regionale Vigili del fuoco Veneto partiti dai comandi di Verona e Venezia e uno in arrivo dall'Emilia Romagna è già operativo il nucleo SAPR ( Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto) della Direzione VVF Veneto che con i droni ha già eseguito un primo volo di ricognizione per valutare dall'alto la situazione. In supporto ai Vigili del fuoco italiani sono arrivati anche i "Gasilci" Vigili del fuoco sloveni e stanno operando anche volontari AIB della protezione civile e personale del Corpo Forestale Regionale. A dare man forte alle squadre da terra stanno operando con lanci d'acqua CAN 07 il Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco giunto da Ciampino, DRAGO 71 l'elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia e un elicottero regionale. Le operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme sono complicate oltre che dalla vegetazione secca e resinosa anche dal vento che alimenta e spinge le fiamme. Sono anche state predisposte delle squadre a presidio di abitazioni e infrastrutture.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

AGGIORNAMENTO 16:30: Poco dopo le 15 di martedì 9 agosto, un "modulo antincendio boschivo" è partito da Verona alla volta di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste. I rinforzi sono diretti nei pressi del confine con la Slovenia, per intervenire su un incendio di bosco ed interfaccia, a difesa di abitazioni ed attività produttive. La squadra è composta da 9 unità con 4 veicoli: un'autopompa serbatoio, un'autobotte e due mezzi fuoristrada per specifico intervento boschivo. Sul luogo la situazione è resa particolarmente difficile dalla Bora, che dalla mattinata di martedì è tornata a soffiare con forza.

AGGIORNAMENTO ORE 16: Il fuoco arriva a ridosso delle case a Prebeneg (già Prebenico), a breve sarà emanata l'ordinanza di evacuazione. Danneggiata almeno una casa anche se i vigili del Fuoco sono riusciti a intervenitre scongiurando il peggio. Due i Canadair sul posto. L'incendio ha assunto proporzioni preoccupanti, l'accesso al focolaio principale nella valle è su un terreno scosceso e impervio, quindi stanno operando principalmente i Canadair e gli elicotteri. Nel frattempo stanno scoppiando nuovi focolai, tra cui uno a Vignano, in Slovenia, e anche a Monrupino e Opicina, dove al momento la situazione è meno critica.

AGGIORNAMENTO ORE 14: Le fiamme tornano a minacciare il comune di San Dorligo della Valle / Dolina dopo l'incendio boschivo scoppiato alle due di stanotte in località Prebeneg. Quel primo incendio era stato domato, almeno nella parte italiana, dai Vigili del fuoco di Trieste, supportati dai Gaslici sloveni volontari dell'associazione Breg e dall'elicottero della Protezione Civile FVG.

Intorno a mezzogiorno, tuttavia, anche a causa della forte bora, le fiamme dalla vicina Slovenia hanno ripreso forza, in particolare nella zona di San Servolo, e ora l'incendio si sta purtroppo estendendo a gran velocità. Sul posto, infatti, è arrivato anche un Canadair. Un'alta e vasta colonna di fumo si è alzata ed è ora ben visibile dal centro cittadino.

Anche a San Giovanni di Duino e in prossimità del Bowling di Sistiana i vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata per delle fumarole nella zona in cui è scoppiato l'incendio lo scorso weekend. Fenomeni, questi, sotto controllo.