Un altro incendio boschivo in Carso si è originato questa mattina all'alba, stavolta nel comune di San Dorligo della Valle / Dolina, in località Prebenico. Come riporta la Protezione civile di Muggia, le fiamme al momento sono in territorio Sloveno e sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco locali. Notizia in aggiornamento.