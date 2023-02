Intrecci e fiori di pietra, la mostra di Marisa Ferluga

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Venerdì 3 febbraio 2023 con inizio alle ore 18, apre i battenti, nello Spazio espositivo dell’Associazione culturale Hermetika di Trieste (Via Limitanea 7), la mostra “Intrecci e fiori di pietra” della mosaicista Marisa Ferluga, che sarà introdotta sul piano critico da Gabriella Dipietro. Tessere iridescenti che si intrecciano e si rincorrono in uno spazio che ormai ha perso la semplice connotazione di superfice lignea di mero supporto, per diventare una sorta di non luogo che si anima di figure e di paesaggi inviolati che catturano fatalmente lo sguardo. La poetica dell’artista triestina Marisa Ferluga si esprime tramite un originale linguaggio sospeso tra mosaico e pittura, dove la manualità, la tecnica e la cura dei materiali, diventano protagoniste di opere che trasmettono un senso di fisicità, di vitalità, che va al di là della rappresentazione.

Nelle sue creazioni, mondi arcaici incontaminati fanno da sfondo a figure di una bellezza schietta e innocente, facendo percepire nettamente il desiderio di un ritorno alla natura, di una ragionevole ricerca di vita in armonia con l’ambiente. Laddove viene esplorato il tema della coppia, l’artista enfatizza la trasformazione dell’identità in relazione alla persona amata, e l’amore, estremo e vissuto sino in fondo, rende simili l’uno all’altra, anime che si giustappongono in un abbraccio, quasi a fondersi con il paesaggio circostante. Guizzi di luce e contrasti di ombre, ottenuti mediante un abile ricorso ad inserti di elementi aggettanti, enfatizzano dettagli ed esaltano la composizione, contribuendo a riconoscere uno stile musivo nuovo e personale in equilibrio fra l’antico e la modernità, che va oltre l’essere decorativo. Si avverte nel lavoro artistico della Ferluga un’armonia musicale che si espande in tutta la sua opera, ma anche un confortante senso di speranza, di fiducia nella forza salvifica dei sentimenti più puri. Nel corso della sua carriera artistica ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti della critica. Annovera numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero.

Gabriella Dipietro Aperta fino al 17/02/2023 Orari: giorni di apertura da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 19.30