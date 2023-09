Ecco la medaglia della Corsa dei castelli, una scelta sostenibile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

TRIESTE – L’atmosfera si fa sempre più elettrizzante in casa di ASD Promorun che lavora alla 7^ Joma Corsa dei Castelli, manifestazione podistica di 10 km su strada omologata FIDAL, nata dall’ispirazione dell’Assessore allo Sport del Comune di Trieste Giorgio Rossi e dell’ex atleta azzurro Michele Gamba, ed organizzata per domenica 15 ottobre con la collaborazione del Comune di Trieste e della Regione Friuli-Venezia Giulia. Al via anche la Non Competitiva Ten, manifestazione non competitiva che si svolge sullo stesso percorso dell’evento principale e l’attesissima Family Run 8 km che negli anni ha conquistato il cuore della popolazione diventando anche un trait d’union tra sport e territorio, grazie all’attivazione di progetti solidali che corrono insieme a questo evento. Le strade di Trieste profumeranno di internazionalità, a fare da apripista, pochi minuti prima dello start della 7^ Joma Corsa dei Castelli, ci saranno gli atleti della 1st International Road Race Running Match U23, tappa ufficiale di avvicinamento ai Campionati Europei di Roma 2024 di atletica leggera inserita nel calendario di World Athletics. A caccia di questi onori, gli atleti U23 di Francia, Svizzera, Grecia, Israele e Norvegia, oltre ai padroni di casa, che si daranno battaglia rendendo la manifestazione ancora più spettacolare. MEDAGLIA – Per molti runner, la medaglia finisher è l’oggetto più prezioso attraverso il quale rievocare le emozioni della partecipazione all’evento. La tradizione degli eventi Promorun è quella di avere sempre in serbo un regalo speciale per tutti gli atleti finisher sia delle competitive che delle non competitive, quest’anno reso ancora più emozionante dalla speciale natura sostenibile. Un prodotto della linea IFeelWood ottenuto da legno riciclato, ricavato da alberi caduti o da materiale raccolto durante la pulizia dei boschi o da processi biologici e rotativi di taglio degli alberi. Ne è prova il fatto che il legno usato abbia i certificati FSC e PEFC®, i quali garantiscono che provenga da piantagioni controllate e approvate seguendo determinate norme di taglio e ricrescita, non essendo dunque causa di disboscamento illegale che sta distruggendo il nostro pianeta. In accordo con questa filosofia, anche il colore è stampato a emissioni zero. La medaglia rievoca un profilo di Trieste attraverso toni cromatici dei colori di Promorun, riporta sul fronte il logo dell’evento e, come per la T-shirt, il motto “Yes, We Run”, per raccontare passione e orgoglio dei podisti per questo sport. ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sul sito, CLICCA QUI. Prossimo cambio tariffa il 30 settembre. Le iscrizioni alla Family Run 8 km sono aperte sul sito, CLICCA QUI. Promo speciale: due adulti che accompagnano un minore di 16 anni pagheranno una sola quota di iscrizione e avranno diritto a tre pettorali. Promo società con minimo 10 partecipanti. Bambini e ragazzi fino a 18 anni partecipano gratuitamente.