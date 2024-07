La programmazione del cinema al giardino pubblico da lunedì 15 a domenica 21 luglio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

TRIESTE - Il cartellone del “Giardino del Cinema” riprende nel secondo weekend di luglio con la proiezione di “Perfect Days” di Wim Wenders, sabato 13 luglio alle ore 21.00: dal pluripremiato autore de “Il cielo sopra Berlino”, una riflessione commovente e poetica sulla ricerca della bellezza nel mondo che ci circonda, con protagonista Kōji Yakusho, premiato a Cannes 2023 come miglior interprete, nel ruolo di un addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo. Nella serata di domenica 14 il programma presenta “Cento domeniche”, diretto e interpretato da Antonio Albanese, nel ruolo di un ex operaio con il sogno di regalare il ricevimento di nozze alla figlia: il film racconta con sensibilità una storia universale, che ha riguardato migliaia di piccoli risparmiatori, traditi dall’avidità e dai crack bancari. Si prosegue lunedì 15 con “Povere creature! - Poor Things” presentato in collaborazione con il Trieste Science+Fiction Festival.

L’acclamato lavoro di Yorgos Lanthimos, vincitore del Leone d’Oro a Venezia e di quattro premi Oscar, racconta l’incredibile storia della trasformazione di Bella Baxter, interpretata da Emma Stone, premiata con la statuetta come migliore attrice protagonista. Riportata in vita dal brillante e poco ortodosso dottor Godwin Baxter, Bella è determinata ad apprendere e a lottare per l’uguaglianza e l’emancipazione. Mercoledì 17 luglio torna a splendere sul grande schermo “Volver” di Pedro Almodovar nella nuova versione restaurata. In “Volver” recitano due grandi muse di Almodóvar: Carmen Maura, premiata a Cannes come miglior attrice, e Penélope Cruz. Il film è un’ode all’universo femminile e alla sua capacità di resistere e sopravvivere al maschilismo, grazie a legami di sangue e amicizia.

Giovedì 18 luglio il programma prosegue con il film di animazione “Il ragazzo e l’airone”, presentato in collaborazione con A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo. Spinto dal desiderio di rivedere sua madre, Mahito, un ragazzo di 12 anni, si avventura in un regno abitato dai vivi e dai morti: un luogo fantastico dove la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Una storia sul mistero della vita e la creazione, in omaggio all’amicizia, direttamente dalla mente del maestro dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki.

Venerdì 19 luglio La Cappella Underground presenta il progetto “I passi della memoria – Racconti per immagini delle pietre d’inciampo” con la proiezione a seguire del film “La zona di interesse” di Jonathan Glazer, un’opera imprescindibile sulla perdita dell’umanità e sulla banalità del male, Grand Prix a Cannes 2023 e Oscar come miglior film internazionale. Un uomo e sua moglie tentano di costruire una vita perfetta in un luogo apparentemente da sogno; ma lui è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la villetta con giardino della famiglia si trova di fianco al muro del campo...

Sabato 20 luglio arriva sul grande schermo del Giardino Pubblico l’ultimo film di Woody Allen. “Coup de Chance” parla dell’importante ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle nostre vite. Fanny e Jean sembrano la coppia di sposi ideale: sono entrambi realizzati professionalmente, vivono in un meraviglioso appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi, e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati. Ma quando Fanny s’imbatte accidentalmente in Alain, un ex compagno di liceo, perde la testa. Presto si rivedono e diventano sempre più intimi...

Nella serata di domenica 21 luglio viene presentato “Diabolik, chi sei?”, l’ultimo capitolo della trilogia di Diabolik, girata dai Manetti Bros anche a Trieste. Catturati da una banda di criminali, Diabolik e Ginko si trovano faccia a faccia, rinchiusi in una cella e senza via d’uscita; Diabolik rivela all'ispettore il suo misterioso passato; intanto, Eva Kant e Altea sono alla disperata ricerca dei loro uomini. L’ingresso sarà sempre lato Via Giulia/Largo Tomizza e l’inizio delle proiezioni alle ore 21.00. Il prezzo dei biglietti sarà di Euro 6,50 interi, Euro 4 ridotti.

La Casa del Cinema aderisce a “CINEMA REVOLUTION”, la campagna sostenuta dal MiC - Ministero della Cultura con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano che per i film di nazionalità italiana ed europea proporrà i biglietti unici al prezzo speciale di Euro 3,50 fino al 19 settembre. Per altre informazioni c’è il sito www.casadelcinematrieste.it La Casa del Cinema porta tutta la sua esperienza nel mondo delle associazioni culturali e dei festival in questa nuova stagione di cinema all’aperto (Alpe Adria Cinema – Trieste Film Festival, Anno Uno – I Mille Occhi, Bonawentura – Teatro Miela, La Cappella Underground – Trieste Science+Fiction Festival, Maremetraggio – ShorTS International Film Festival) e presenta un programma di oltre cinquanta serate nel corso dell’estate 2024, con proiezioni di grandi successi dell’ultima stagione, cinema d’autore, classici restaurati, film per famiglie, film di animazione, titoli in versione originale, anteprime e inediti presentati sotto la sigla dei principali festival cinematografici del territorio. La rassegna “Il Giardino del Cinema” è organizzata dall’associazione Casa del Cinema di Trieste, con la partecipazione del Comune di Trieste e il sostegno della Fondazione CRTrieste e di Coop Alleanza 3.0; si avvale inoltre della collaborazione della cooperativa sociale La Collina.