Battaglia contro il laminatoio a Noghere, il Comitato dice addio al Circolo Miani

Il Comitato Noghere, gruppo informale di cittadini sorto per contrastare l'insediamento del laminatoio a caldo in Valle delle Noghere, si è dato un organo direttivo formato da circa 15 persone. L'attività del Comitato è stata animata e alimentata da Maurizio Fogar e dal Circolo Miani cui abbiamo manifestato la nostra riconoscenza. La battaglia ha però preso una strada piano piano meno condivisa da molti di noi, con attacchi che Fogar ha cominciato a rivolgere non solo contro i favorevoli al laminatoio, ma contro tutti e tutto: la stampa, accusata di non essere imparziale, partiti, liste politici e cittadini contrari al laminatoio accusati di doppiogiochismo e di molto altro, fino ad accuse rivolte a membri stessi del Comitato. A questa situazione molto personale che ha finito col non riguardare più il laminatoio ma il mondo e le relazioni di Maurizio Fogar, la maggioranza del Direttivo del Comitato Noghere ha deciso di dire basta, dichiarando chiusa la collaborazione con il sig. Maurizio Fogar e il Circolo Miani. Il Comitato Noghere prosegue autonomamente l'attività di informazione, lotta e contrasto al laminatoio, con tutto l'impegno possibile e necessario. --- Comitato Noghere - No Laminatoio

