La vite che unisce i territori, le Città del vino sbarcano in Istria

Trasferta a Capodistria per le Città del Vino, con una delegazione di rappresentanti del Friuli Venezia Giulia e nazionali. Il gruppo è stato ricevuto, nella città costiera della Slovenia, dal console generale d’Italia Giovanni Coviello. Non solo. C’è stato anche un incontro con le amministrazioni comunali di Capodistria/Koper, Isola/Izola, Pirano/Piran e Ancarano/Ankaran e con la locale Camera di Commercio per presentare le attività del sodalizio che riunisce le Città che sono tra le eccellenze della coltura e della cultura del vino. A guidare la delegazione il coordinatore regionale del Friuli Venezia Giulia delle Città del Vino Tiziano Venturini e il direttore nazionale Paolo Corbini. Presenti per il coordinamento regionale anche il vicecoordinatore Maurizio D’Osualdo e Massimo Romita, insieme al sindaco del Comune di Duino Aurisina/Devin Nabrežina (Città del Vino) Igor Gabrovec.

Presente pure il vicesindaco della cittadina croata di Buie d’Istria Corrado Dussich. “Un incontro - ha dichiarato Venturini - davvero proficuo per consolidare i rapporti tra le Città del Vino italiane e quelle realtà della Slovenia che vantano grande tradizione vinicola. Un cammino, quello del dialogo transfrontaliero, intrapreso in occasione di Duino Aurisina 2022, Città Italiana del Vino e proseguito lo scorso anno con la visita a Buie d’Istria, cittadina croata già facente parte delle Città del Vino. E il tutto, non va dimenticato, anche in ottica di Go!2025, città europea della cultura condivisa tra Gorizia e Nova Gorica: in tal senso abbiamo illustrato il Concorso Enologico Internazionale Città del Vino e il Grappa Award che si terranno proprio a Gorizia il 31 maggio e 1 e 2 giugno. I Comuni d’oltreconfine e la Camera di Commercio lo promuoveranno tra le aziende vinicole del loro territorio in modo che partecipino”.