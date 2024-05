Le "trasgressive" vanno in scena

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Venerdì 24 maggio alle 20.30 presso il Teatro del Centro Giovanile di Roiano, in Via dei Moreri, 22 a Trieste “Le Senza nome” (un gruppo di attrici e musicisti impegnato nella performance ) e l’Associazione Culturale Nina presentano, Le Trasgressive, δέδοικά σε Ho paura di te. Da un’idea di Matteo Moder, ispirato dal libro Le Trasgressive, Il coraggio di dire no. Modelli di disobbedienza femminile nel mondo antico ( Battello Stampatore) di Giuliana Cadelli, nasce, sempre a opera dell’autrice, questo testo teatrale, con la regia corale del gruppo “Le senza nome”, e la preziosa collaborazione di Isabella Peghin, danzatrice, trainer riconosciuta dal CPT di NY, e insegnante presso la Scuola Italiana di Playback Theatre. Le Trasgressive andrà in scena per la prima volta Venerdì; si tratta di uno spettacolo di mito, musica e poesia un invito a superare le etichette e conoscere e riconoscere chi ci sta accanto, a cominciare dalle eroine greche vittima del biasimo della storia, un inno alla disobbedienza e soprattutto un’ esortazione a prendere la parola e rompere il silenzio. Sul palco, accanto alle due protagoniste Medea (Carola Buosi) e Clitemnestra (Sara Missio) l’uomo che teme il femminile interpretato da Chiara Ambrosi, rovesciando così l’uso classico di far interpretare ai maschi anche le parti femminili e un coro di eroine e fanciulle senza nome interpretato da Elena Dallan, Ajlin Dano, Ginevra De Calò e Adele Maniero. Il tutto accompagnato dalla musica di Alessandra Triadan, sax alto, Alessio Marzi , contrabbasso e Lorenzo Avanzini percussioni. L’ingresso e a offerta libera e in loco saranno presenti anche i libri dell’autrice: Le Trasgressive (Battello Stampatore 2021) e l’ultimo saggio uscito sempre per Battello ad Aprile 2024 Afrodite. L’arte dell’Inganno