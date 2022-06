“Libra, una storia futura” invade Miramare, nel parco del castello uno spettacolo incredibile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Nell’ambito della manifestazione Approdi futuri, mercoledì 29 e giovedì 30 nel parco del Castello di Miramare, con inizio alle ore 21:30, ritorna “Libra, una storia futura”, spettacolo per attori e ologrammi sul tema dell’universo, delle stelle, e dell’inquinamento satellitare, per la regia di Gigi Funcis in collaborazione con l’astrofisico Roberto Trotta, interpretato da Lorenzo Acquaviva, Lucrezia Fantini e Davide Rossi con la partecipazione in video di Piergiorgio Odifreddi, Ed Krupp e Carlo Rovelli. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con la SISSA, con il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare, il Ministero della Cultura e con il patrocinio della Regione FVG. Biglietti in prevendita su Ticketpoint

La storia

In un futuro in cui il cielo è oscurato dai satelliti, l’impiegato Virgil scopre misteriosi fotogrammi nelle pubblicità che sembrano collegati a una strana sindrome collettiva di cui soffre anche sua moglie. Basterà l’aiuto di un’adolescente e di un’intelligenza artificiale per risolvere l’enigma? Basata su un soggetto dell’astrofisico Roberto Trotta, “Libra, una storia futura” è una storia raccontata tramite attori in scena, ologrammi e un imponente visual mapping su tre facciate del castello di Miramare, partner del progetto assieme a SISSA. La realizzazione ha coinvolto più di trenta persone tra attori, videomaker, musicisti e visual artist. “Dal 2019 - spiega l’astrofisico Roberto Trotta - la comunità di astronomi professionisti e astrofili amatoriali ha assistito con crescente allarme al lancio ravvicinato di migliaia di satelliti da parte di aziende private, tesi a fornire un servizio di internet satellitare globale. Questi satelliti, in orbita bassa ad un’altezza relativamente moderata tra i 350 e i 500 chilometri, stanno rapidamente riempiendo il cielo notturno, creando gravi problemi all’astronomia ottica e radio.

...di satelliti...

Dal 1957 ad oggi (anno del lancio del primo satellite artificiale, lo Sputnik sovietico) sono stati lanciati circa 6,000 satelliti artificiali. In soli due anni, SpaceX ne ha lanciati oltre 1800. Questi satelliti riflettono la luce del Sole, specialmente appena lanciati in gruppi di 60, creando dei trenini di punti molto luminosi nel cielo.” Lorenzo Acquaviva, attore protagonista già alla terza collaborazione con il regista, è affiancato dalla giovanissima Lucrezia Fantini, da Davide Rossi della compagnia triestina Artifragili e da un attore del tutto singolare: l’intelligenza artificiale olografica ED44, modellata digitalmente sulle sembianze del famoso astronomo Ed Krupp, che ha contribuito al progetto dall’America. Decine di partecipazioni virtuali elaborate da Gigi Funcis animeranno la parete olografica, tra cui spiccano quelle di Carlo Rovelli e Piergiorgio Odifreddi. Le proiezioni sul castello – mai tentate prima di Libra – sono state create da Federico Petrei (Deltaprocess), veterano del visual mapping. La parte musicale curata dagli Eterea Post Bong Band è stata arricchita dai contributi di Enrico Gabrielli (Afterhours, Calibro 35) e Nicola Manzan (Baustelle, Ligabue).

Il cast

Regia: Gigi Funcis Soggetto: Roberto Trotta Sceneggiatura: Gigi Funcis, Giulia Corallo Attori in scena: Lorenzo Acquaviva, Lucrezia Fantini, Davide Rossi Attori video: Luciano Roman, Igor Horvat, Davide Dolores, Giuseppe Di Simone, Paolo Fagiolo, Marta Dalla Via, Lorenzo Zuffi, Anna Zago, Lucia Dalle Carbonare Con l’amichevole partecipazione di Carlo Rovelli, Piergiorgio Odifreddi, Ed Krupp Una produzione Vitamina T / SISSA / Miramare / Regione FVG.